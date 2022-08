Omonoia-trainer Neil Lennon kijkt uit naar duel met AA Gent: “Veel informatie van Bezus”

“Wat een mooi stadion. Mijn complimenten aan Genk”, zo sprak Omonoia Nicosia-trainer Neil Lennon, die Gent en Genk voortdurend door elkaar gebruikte. Al weet de Noord-Ier wel dat het ene moeilijke avond wordt. “Gent is favoriet maar dat bevalt ons. Wij voelen geen druk. Roman Bezus gaf ons veel informatie. (lacht) Ik ben heel blij dat Roman voor ons tekende, hij is een heel goeie speler. En hij weet natuurlijk veel over Gent, dat we hem konden vragen. Maar ik denk niet dat dit een enorm verschil maakt. Ik was hier tien dagen geleden op de wedstrijd tegen Westerlo. Gent is een sterke ploeg, met atletische verdedigers, veel ervaring, twee goeie centrale middenvelders, een goeie spits, een vloeiend spel. En dat ze al aan de competitie begonnen – in tegenstelling tot wij – maakt dat ze ook fitter zijn. Het wordt moeilijk voor ons maar het is niet onmogelijk. We zullen op ons allerbest moeten zijn maar het is te doen. Zoals elke ploeg hebben ze ook hun kwetsbare kanten en die gaan we proberen uit te buiten. Welke dat zijn ga ik niet verklappen…”