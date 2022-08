Rune Herregodts stelt zichzelf teleur in tijdrit: “Ik doe een plaatsje beter dan vorig jaar, maar ik heb mijn doel niet bereikt”

Rune Herregodts is woensdag als twaalfde geëindigd in de tijdrit op het EK wielrennen in München. Hij kwam binnen op 1:38 van winnaar Stefan Bissegger. Een prestatie waarmee Herregodts na afloop niet helemaal tevreden mee was. “De goede benen waren er gewoon niet.”

“Vooraf mikte ik op een toptiennotering. Dat is niet gelukt”, aldus de 24-jarige Oost-Vlaming. “Vorig jaar in Trento werd ik dertiende. Nu doe ik een plaatsje beter, maar ik heb mijn doel niet bereikt. De oorzaak van de mindere tijdrit ken ik niet. Mijn tijd onderweg was ook al niet top. Ik zag het dus wel aankomen. De goede benen waren er gewoon niet.”

Julie Van de Velde reed bij de vrouwen naar een knappe zevende stek, op anderhalve minuut van winnares Reusser. Zij was wel tevreden. “Het was nochtans moeilijk met de hitte vandaag”, zei de 29-jarige West-Vlaamse. “Ik raakte de warmte moeilijk kwijt, maar heb geprobeerd er niet teveel aan te denken. Ik was heel geconcentreerd. Ik ben op volle kracht begonnen aan mijn tijdrit. Tegen het einde zat ik een beetje op mijn limiet, maar dat is normaal in deze omstandigheden. Dit is mijn beste resultaat ooit in een tijdrit van dit niveau. Ik heb hier gepresteerd zoals ik dat wou.”