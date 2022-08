Passagiers krijgen vreemde boodschap vlak voor vlucht vertrekt: “Bemanningsleden hebben al te lang gewerkt”

Het moest voor enkele Ierse vakantiegangers een leuke reis worden naar het Verenigd Koninkrijk, tot plots hun plannen in het water vielen. Drie vriendinnen filmden het moment waarop een onverwachte aankondiging werd gemaakt door een bemanningslid van een ‘Aer Lingus’-vliegtuig. “Het is illegaal om zo lang te werken en dus moeten we de vlucht annuleren,” klonk het.

(lvdw)