Voormalig winnaars Venus Williams en Dominic Thiem krijgen wildcard voor US Open

De Amerikaanse Venus Williams en de Oostenrijker Dominic Thiem hebben een wildcard voor het US Open gekregen. Beide tennissers wonnen het vierde Grand Slam van het seizoen al eens in hun carrière en worden nu dus uitgenodigd om alsnog deel te nemen aan de wedstrijden op Flushing Meadows. De US Tennis Association (USTA) maakte het nieuws woensdag bekend.

De 42-jarige Venus Williams staat momenteel op plek 1.500 op de WTA-ranglijst en won het toernooi in 2000 en 2001. Nadat ze de vorige editie miste door een blessure verschijnt ze nu voor de 23e keer aan de start. Ook haar zus Serena, die al 23 Grand Slams wist te winnen, verschijnt aan de start. Er wordt gespeculeerd dat ze voor eigen volk haar afscheid zal aankondigen, maar dat werd nog niet bevestigd.

Ook Dominic Thiem maakt na een lange periode van blessureleed zijn rentree. Hij is teruggevallen naar plek 228 op de ATP-ranglijst. In 2020 won hij het US Open in een finale tegen de Duitser Alexander Zverev.

De andere Amerikaanse wildcards gingen naar Sofia Kenin (WTA-412), die het US Open in 2020 won, CoCo Vandeweghe (WTA-125), halvefinaliste in 2017, Elizabeth Mandlik (WTA-143), Peyton Stearns (WTA-356) en de 17-jarige Eleana Yu (WTA-747), Sam Querrey (ATP-278), Emilio Nava (ATP-792), JJ Wolf (ATP-83), Ben Shelton (ATP-229) en de 16-jarige Learner Tien (ATP-1.019).

Voor het buitenland werden er uitnodigingen naar de Australische Jaimee Fourlis (WTA-150), de Française Harmony Tan (WTA-110), de Australiër Rinky Hijikata (ATP-199) en de Fransman Ugo Humbert (ATP-155) verstuurd. Dat die wildcards telkens naar Australië en Frankrijk gaan, is een gevolg van een akkoord tussen de Amerikaanse, Australische en Franse tennisfederaties.