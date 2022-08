Oud-vicepresident Mike Pence: “Laat personeel van FBI met rust”

De ex vicepresident richtte zich woensdag, tijdens een politiek evenement, tot de Republikeinen in het land. Dat deed hij naar aanleiding van de kritiek op de FBI, die eerder deze maand onaangekondigd binnenvielen in het huis van ex-president Donald Trump in Florida. Deze huiszoeking maakte deel uit van een onderzoek naar documenten die Trump illegaal uit het Witte Huis meenam. De Republikeinen, en dan nog in het meest Trump zelf, waren niet te spreken over de “heksenjacht” van het ministerie van Justitie. Ook in het Capitool werd misnoegd gereageerd op de FBI-inval.

Pence zei dat de Republikeinen “het ministerie van Justitie en de FBI verantwoordelijk mogen houden voor de beslissing om binnen te vallen bij Trump, maar dan wel zonder het gewone rechtshandhavingspersoneel aan te vallen”. Zij voerden gewoon hun werk uit, zo oordeelde de oud-vicepresident.