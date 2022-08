Tien acts die u niet mag missen op vrijdag

KRANKk

Limburgs trio dat aan het experimenteren slaat op Pukkelpop. Ze zijn de drie volwaardige festivaldagen elke dag aanwezig tussen 15 en 15.30 uur en dompelen u daar onder in hun muziek. Letterlijk: ze spelen in een immersive setting, waarbij het geluid van overal richting uw oorschelpen komt aanwaaien. Toekomstmuziek van de festivals?

Booth, 15 uur

© rr

Slowthai

Hij is een beetje gek, maar daar houden we wel van: een hiphopper met een punkattitude die op awardshows het afgehakte hoofd van Boris Johnson aan het publiek toont. Skepta staat ook geprogrammeerd, misschien doen ze samen iets.

Marquee, 18 uur

© rr

Kokoroko

Pukkelpop programmeert doorgaans weinig worldmuziek en reggae, maar met Kokoroko is er toch een flard warme exotica te horen. Voor wie Slipknot maar niks vindt.

Club, 22.40 uur

© rr

Channel Tres

Channel Tres zingt/rapt over beats, en die zijn super: house meets westcoasthiphop. Vorige keer had hij dansers mee voor een leuke choreografie.

Castello, 1 uur

© rr

Voetvolk

De laatste jaren wil Pukkelpop wel eens verrassen met niet voor de hand liggende openers. Zie Willy Sommers, zie klassieke muziek met Jef Neve. Nu staat er dans op het menu in een choreografie van Lisbeth Gruwez samen met livemuziek van goed volk als Elco Blijweert.

Marquee, 12 uur

© Danny Willems

Sam de Nef

Speelde ooit in een surfband, nu singer-songwriter. Nog erg jong, gaat nog groeien en u zal hem later hoger op de affiche tegenkomen. Maakte indruk op Rock Herk, onder andere met een magistrale cover van Leonard Cohen.

Castello, 14 uur

© rr

Gabber Eleganza/Goldband

Geen idee of het op iets gaat trekken, maar we willen uw beste gabbermoves wel eens zien bovenhalen bij Gabber Eleganza. Hakkuh is in! Zie ook: Goldband. Absurde Nederlandstalige lyrics voorzien van een catchy sound. We mogen hopen dat ze in tegenstelling tot op Werchter nu wel hun optreden kunnen afmaken zonder zware blessures. Alhoewel.

Gabber Eleganza Boiler, 18.45 uur/Goldband: Main Stage, 12.30 uur

© rr

Camelphat

Een dj-duo met een ware supersterrenstatus. Het grootste bewijs daarvan? Voor hun debuutalbum konden ze niemand minder dan Noel Gallagher strikken. Wie houdt van een goed feestje, kent de beats van Cola, Panic Room en Breathe ondertussen helemaal vanbuiten.

Boiler Room, 00.30 uur

© rr

Lil Uzi Vert

Excentriek, onvoorspelbaar en inspirerend. Lil Uzi brengt alles waar de nieuwe generatie hiphopfans naar op zoek is. In tegenstelling tot de meeste andere rappers van deze tijd, heeft hij een volledig eigen stijl gecreëerd. Gevoelige thema’s zijn geen taboe. Zo outte Lil Uzi zich als non-binair en gaan zijn teksten vaak over mentale gezondheid en verslaving.

Main Stage, 18.40 uur

© rr

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Het is weinigen gegeven om vrouwenhaat en racisme om te zetten in aanstekelijke dansmuziek. De muziek van dit duo slaat zo goed aan, dat ze zelfs een internationale tour konden afdwingen. Al maken ze graag nog even tijd om hun ‘woke’ muziek nog even los te laten op Pukkelpop.

Club, 1 uur