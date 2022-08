Tien acts die u niet mag missen op zaterdag

Sean Paul

Mja, we kunnen ons voorstellen dat u hem maar niks vindt, maar dit gaat mogelijk het leukste feestje van de dag voor de main stage worden. Meer dancehall op Pukkelpop!

Main Stage, 20.50 uur

© Raymond Lemmens

Little Simz

De Britse rapster/actrice maakte vorig jaar met Sometimes I might be introvert voor velen dé plaat van het jaar. Stond in 2015 al op Pukkelpop, Gorillaz namen haar mee op tour.

Dance Hall, 21 uur

© AP

Wet Leg

Het gaat druk worden in de Club, want Wet Leg is hot. Gaan ze live de hype waarmaken met hun catchy poprock? We denken van wel. Vergeet uw muffin niet te butteren.

Club, 20.40 uur

© rr

Kelly Lee Owens

Was eerst verpleegster, nu heeft ze meerdere langspelers uit waarop ze indie dance combineert met door haar gezongen songs, een combi die ook Underworld zo goed maakt. Benieuwd of ze alleen maar nieuw werk gaat brengen of niet.

Castello, 22.50 uur

© rr

Mdou Moctar

U wilt eens even iets helemaal anders? Ga naar Mdou Moctar. Uit Niger. Kom je niet elke dag tegen op Pukkelpop. Voor fans van woestijnblues à la Tinariwen en Bombino.

Lift, 20 uur

© rr

Overmono

Heimwee naar de vette baslijnen van UK Garage? De Welshe broers Russell deliveren en droppen er nog een scheut techno en andere elektronica bij. Vet. Tip: ga eerst effe opwarmen met Shame.

Castello, 21 uur

© rr

Bob Vylan

Pukkelpop heeft een geschiedenis met acts met verwrongen groepsnamen. Dit jaar: Bob Vylan. Niks blowen in de wind, wel harde gitaren, een hoop vettige dreadlocks in combinatie met maatschappijkritische grimeraps.

Backyard, 14.45 uur

© rr

Caribou

Dance in de blender met indiepop. Komt met een liveband afgezakt. Dat kan tricky zijn, afwachten, maar afgaande op zijn songs en platen gaan we uit van het beste.

Dance hall, 1 uur

© rr

Dave

Ken jij de lyrics van Thiago Silva al vanbuiten? Wie weet roept Dave je dan mee op het podium om mee te rappen. In de UK genieten ze nog steeds na van zijn overweldigende performance op de laatste editie van Glastonbury. Zijn albums staan niet voor niets nog steeds bovenaan de charts daar. We twijfelen er zelfs niet aan dat hij het ook op het podium in Kiewit zal waarmaken.

Marquee, 20 uur

© rr

100 gecs

Pop van de toekomst, gebracht door een bizar duo. Met een enorme portie autotune, vervormde bassen en synths is hun muziek heel opvallend. Op de weinige momenten dat Laura toch volledig onbewerkt zingt, hoor je dat ze die autotune eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Maar net dat maakt hun songs zo catchy.