Simon Yates begint vol vertrouwen aan Ronde die hij vier jaar geleden won: “Geen reden dat ik Vuelta niet opnieuw kan winnen”

Simon Yates (30) is één van de vele ‘herkansers’ in deze Vuelta. Een valpartij stuurde zijn Giro in de war, nu hoopt hij op drie weken zonder tegenslag. “De Vuelta is een race die me ligt.”

Vier jaar geleden won Simon Yates de Vuelta, sindsdien wilde het in de grote rondes nooit meer helemaal lukken. Er volgden nog twee ritzeges in de Tour en drie in de Giro, maar een indrukwekkende reeks valpartijen en hitteslagen stonden een nieuwe eindzege sindsdien in de weg. Yates verdiende er – terecht of niet – de reputatie mee van de renner die onderweg altijd een offday kent.

Zijn eerste bezorgdheid in deze Vuelta is niet toevallig veilig door de chaotische etappes in Nederland komen: “Crashes vermijden, veilig blijven, daar gaat het in eerste instantie om”, aldus Yates. “Eens we in Spanje zijn, wordt het een typische Vuelta: elke dag zwaar, altijd iets waarvoor je op je hoede moet zijn. In de Vuelta koers je elke dag en daar houd ik van. Ik heb deze race al gewonnen en ik zie geen reden waarom dat niet opnieuw zou kunnen.”

Strijd om het behoud

Alvast de ploegentijdrit lijkt een uitgelezen kans voor Yates om wat ‘gratis’ tijd te winnen. Bike Exchange heeft met coach Marco Pinotti veel knowhow in huis en met Luke Durbridge, Lawson Craddock, Michael Hepburn en Yates zelf ook veel pk’s aan de start. “We hebben er ook veel op getraind”, zo geeft hij aan. “Hier nog in Utrecht op een afgesloten circuit. Op papier hebben we een sterke ploeg en we zijn goed op elkaar ingespeeld.”

Een goed resultaat van Yates – of ritzeges van sprinter Kaden Groves – kunnen Bike Exchange-Jayco een eind vooruit helpen in de strijd om het behoud. Voorlopig staat het nog op een veilige plaats, maar Lotto Soudal loert om de hoek. “Voor mij verandert dat niks”, zegt Yates daarover. “De laatste keer dat ik de stand checkte stonden we nog op een veilige plaats. We koersen gewoon om te winnen zoals altijd.”

Yates vindt het systeem van promotie en degradatie na drie ‘covid-seizoenen’ ook niet helemaal eerlijk. “We hebben de voorbije twee jaar geen races in Australië gehad. De ploeg moest de Giro van 2020 verlaten omwille van Covid-besmettingen. In die wedstrijden hadden we heel goed kunnen scoren. Andere ploegen hebben zonder twijfel dezelfde verhalen, maar dat maakt het systeem niet helemaal fair.”