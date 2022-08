Hasselt/Maasmechelen

Sinds hij er als kind De Grote Sinterklaasshow zag, is Arno Louwette (22) niet meer in het Sportpaleis geweest. Toch droomt hij ervan om er eind oktober de nieuw single van Regi te zingen. In de eerste aflevering van Regi Academy gooit de Maasmechelaar meteen zijn hoge noten in de strijd.