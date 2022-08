Mysterieuze ‘jacuzziboorder’ maakt gaatjes in bubbelbaden: “Water dient om te drinken”

‘Water is om te drinken. Jullie maken de Vogezen kapot. Ernstig: de planeet gaat naar de knoppen. Word wakker.’ Vergezeld met deze uitleg, gekrabbeld op een blaadje papier, ontdekten eigenaars van al zeker vijf jacuzzi’s vandalenstreken op hun luxebaden. Geboorde gaatjes van 2 centimeter maken het onmogelijk om het bad opnieuw te vullen. Dat schrijft het Franse dagblad Libération. Volgens eigenaars zou de schade oplopen tot 80.000 euro.

Wie de feiten pleegt, is nog onduidelijk. Camerabeelden tonen dat het zou gaan om een jongeman, die steevast zijn gezicht verbergt. Hij heeft het alvast gemunt op toeristen: tweedeverblijven en vakantiehuizen komen in z’n vizier. Een eigenaar heeft het over ‘pseudo-ecologische’ motieven van de dader in Le Parisien. ‘Of zijn ze gewoon jaloers?’, gaat hij verder. Een andere eigenaar vraagt zich dan weer af wat de volgende stap is: ‘gaat hij ook mensen aanvallen?’.

Ondrinkbaar

Burgemeester Stessy Speissman veroordeelt de vandalenstreken, maar toont tegelijk begrip voor gefrustreerde inwoners. In de zomermaanden dikt het stadje van zo’n 8.000 inwoners aan tot een stad tot 30.000 inwoners door een instroom aan toeristen. Die genieten er rijkelijk van het leven, en het water. ‘We zitten middenin een watercrisis. Zulke taferelen roepen boze gevoelens op bij inwoners. Die vinden dat het water in de eerste plaats aan hen toekomt’, aldus Speissman. Op 3 augustus werd het stadswater in Gérardmer nog voor 48 uur lang ondrinkbaar verklaard. Het waterpeil van het aangrenzende meer, staat uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar. De burgemeester roept toeristen daarom op om de maatregelen tegen de droogte mee op te volgen.

De jacuzziboorder is niet het eerste Robin Hood-type dat zich verzet tegen waterverbruik voor luxueuze doeleinden. In Toulouse vulden klimaatactivisten de holes op een golfterrein met cement, weet de Franse krant Le Figaro. De golfvlakte werd ondanks de gigantische droogte rijkelijk besproeid om zijn groene kleur te behouden. Een complete verspilling, zo kaartten de activisten aan via spandoeken.