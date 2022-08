Adrien Trebel is op zijn hoede: “Young Boys zou voor de titel spelen in België”

Het is moneytime. Anderlecht speelde al sinds 2018 geen Europese groepsfase meer, maar dit seizoen moet die laatste horde richting de poules toch genomen worden. Kwalificatie levert niet alleen zo’n 3 miljoen euro op, Europees voetbal tot de winter zorgt ook voor rust binnen de club. Niemand wil de nachtmerrie van Vitesse nog eens meemaken.

“Ik weet dat dit belangrijk is voor Anderlecht en dus ook voor de trainer”, aldus coach Felice Mazzu. “Ik zou niet zeggen dat we hier geschiedenis moeten schrijven, maar we willen Anderlecht wel weer herlanceren in Europa. Toch wordt het een enorme uitdaging. Young Boys is de favoriet, met hun speciale spelsysteem met een ruit op het middenveld. Ze verloren nog geen match.”

Revival

Meer nog: in 9 duels scoorde Bern 11 keer en slikte het maar 1 tegengoal. Adrien Trebel is voor Mazzu wel de ideale inlichtingendienst. Paars-wit leende de Fransman vorig seizoen uit aan het Zwitserse Lausanne en hoewel die club degradeerde, verloor Trebel geen enkele keer tegen Bern. “Ik speelde twee keer gelijk en gaf in dit stadion zelfs een assist”, grijnst hij. “Toch mogen we Young Boys niet onderschatten. Deze ploeg zou in België zeker top vier halen en meedoen voor de titel. Ze wonnen hier in Zwitserland al meerdere prijzen. Oké, vorig seizoen eindigden ze pas derde, maar tegelijkertijd hielden ze in de Champions League Manchester United in bedwang. Ook met hun nieuwe coach draait het goed.”

Trebel is aan een renaissance bezig. Terwijl Vincent Kompany hem verbande, maakte Felice Mazzu hem weer belangrijk. “Aan het begin van de voorbereiding had ik een gesprek met de coach en hij zei dat ik weer de beste versie van mezelf moest worden. Ik heb er nooit de kantjes afgelopen. Vorig jaar bij Lausanne pikte ik het ritme gewoon weer op en nu draai ik opnieuw mee zoals vroeger. Hoe harder ik werk, hoe beter ik me voel. Dat we hier op kunstgras spelen, deert me niet. Mijn lichaam kan dat aan.”

© BELGA

De middenvelder voetbalde ook bij Lausanne op kunstgras, maar Felice Mazzu is toch op zijn hoede voor het synthetische veld van Bern. Young Boys heeft geen eigen oefencomplex en traint dag in dag uit in dit stadion. Zij voelen zich hier dus kiplekker. “Eigenlijk zou iedereen in Europa op dezelfde ondergrond moeten voetballen, maar ik zoek geen excuses.”

Wie mogelijk wel uitkijkt naar dit terrein, is Sebastiano Esposito. Niet dat de Inter-huurling in de basis wordt verwacht – daarvoor moet hij zijn niveau opkrikken – maar vorig seizoen blonk hij in dit Stade de Suisse uit met FC Basel, dat hem toen leende. Esposito speelde twee keer gelijk in Bern en scoorde hier twee keer met knappe rechtstreekse vrije trappen. Check de beelden gerust op Youtube. Zelfs een spierblessure kon de pret niet bederven, maar wanneer ontbolstert de Italiaan bij Anderlecht? “Sebastiano werkt erg hard”, zei Trebel. “Dat hij nog niet beslissend was, mag niet in zijn hoofd kruipen.”

Provoceren?

Nu Anderlecht weer aan Joshua Zirkzee denkt, kan Esposito een opkikker gebruiken. Al kent de tegenstander hem óók goed. Zo weten de Zwitsers dat de spits een lichtgeraakt type is. Bij Basel was hij weliswaar goed voor 7 goals en 9 assists, maar ook voor een resem vermijdbare gele kaarten. De Zwitserse coach Raphaël Wicky kreeg de vraag of zijn jongens Esposito zouden provoceren. “Ik ga dat niet benadrukken in mijn wedstrijdbespreking, maar sluit niet uit dat sommige van mijn spelers Esposito zullen proberen te triggeren”, klonk het.

RSCA mag zich in geen geval uit zijn lood laten slaan. Ook niet door de 20.000 hevige supporters. Adrien Trebel is één van de weinige overblijvers die in 2018 nog deelnam aan de Europese groepsfase en wil dat opnieuw meemaken. “Ik kwam naar Anderlecht om prijzen te winnen en Europese prestaties neer te zetten. Hoewel ik al één titel won, hunker ik naar meer. Anderlecht is de meest prestigieuze ploeg van België. Wij moeten die poules halen.”