Studente en moeder van twee krijgt “langste celstraf ooit” voor tweets in Saoedi-Arabië

De in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie ALQST hekelt in een persbericht “de langste gevangenisstraf die de Saoedische autoriteiten ooit hebben opgelegd aan een vreedzame activist”. De organisatie noemt de repressie in Saoedi-Arabië “buitensporig streng”.

Een hof van beroep veroordeelde Salma al-Chebab tot 34 jaar achter de tralies. De vrouw mag ook dezelfde termijn na haar vrijlating het land niet verlaten, aldus AFP op basis van een kopie van het vonnis van 9 augustus.

Moeder van twee

De 34-jarige moeder van twee kinderen, doctoraatsstudente in de tandheelkunde aan de Universiteit van Leeds in Engeland, werd in januari 2021 opgepakt toen ze op vakantie was in Saoedi-Arabië. Ze werd er schuldig bevonden aan “het verlenen van hulp aan personen die de openbare orde willen verstoren en valse en kwaadaardige informatie willen verspreiden” door “het schrijven en publiceren van tweets” op haar persoonlijke account.

In juni dit jaar veroordeelde een rechtbank van eerste aanleg haar tot zes jaar gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. Die straf werd een paar dagen geleden aanzienlijk verzwaard. Het vonnis in hoger beroep kan binnen dertig dagen bij het Hooggerechtshof worden aangevochten.

Kritiek

Al-Chebab heeft ongeveer 2.600 volgers op Twitter en post geregeld berichten over vrouwenrechten in het ultraconservatieve koninkrijk. “Ze dacht niet dat haar Twittergebruik haar in de problemen zou brengen”, zegt een vriend van de jonge vrouw, die anoniem wil blijven. “We waren verrast door haar arrestatie.”

Onder kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) heeft in Saoedi-Arabië nieuwe rechten gegeven aan vrouwen, zoals het recht om alleen auto te rijden of te reizen. Het koninkrijk krijgt echter geregeld kritiek van ngo’s vanwege ernstige schendingen van de mensenrechten, met name de repressie tegen politieke dissidenten en feministische activisten.