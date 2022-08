Paul ontvangt postkaartje dat 63 jaar onderweg was vanuit Côte d’Azur: “Het werd tien jaar voor mijn geboorte verstuurd”

Paul Foster (52) uit Mechelen kon zijn ogen amper geloven toen hij een postkaartje dat hij onlangs in de bus kreeg meer in detail bekeek. Het was 63 jaar geleden vanuit de Franse Côte d’Azur verstuurd naar het adres waar hij vandaag woont.

Toen Paul Foster het ansichtkaartje in zijn brievenbus vond, ging hij eerst uit van een vergissing van de postbode. “Ik dacht dat het voor een van mijn buren bestemd was. Toen ik het bekeek, bleek het adres te kloppen. Ik ging er dan vanuit dat het voor mijn huisbaas was”, vertelt hij.

Maar het kaartje met de typische gekartelde randjes van vroeger bleef liggen en de Mechelaar bekeek het meer in detail. Tot zijn verwondering was het op 14 april 1959 verstuurd vanuit het Franse Menton. Dat is een idyllisch stadje in de Côte d’Azur vlak bij de Italiaanse grens, op ruim 1.200 kilometer rijden van Mechelen.

“Leuk als het nog terechtkomt”

Het heeft er dus 63 jaar over gedaan om tot bij de bestemmeling te geraken. “Het werd tien jaar voor mijn geboorte verstuurd. Alleen heb ik er geen flauw idee van voor wie het bestemd was. Alleszins voor mensen die ooit op mijn adres in de Bergstraat 6 hebben gewoond, maar de naam is moeilijk te lezen. Het zou natuurlijk leuk zijn als het alsnog terechtkomt”, legt Paul Foster uit. (Lees verder onder de foto)

De naam van de verzender en de bestemmeling zijn moeilijk te lezen. — © Sven Van Haezendonck

Zelf woont hij ondertussen bijna tien jaar in de Mechelse binnenstad. Wie het postkaartje verstuurde, blijft voorlopig ook een mysterie. De naam van de verzender ontcijferen, is een uitdaging. Hij of zij had het er wel duidelijk naar de zin aan de Côte d’Azur. Het was toen mooi weer met weinig wind, zon die veel warmte gaf en goede lucht.

Bij bpost hebben ze er ook geen idee hoe een kaartje zo lang onderweg kan zijn. “Het is vreemd en we maken het zelden mee”, reageert woordvoerder Laura Cerrada Crespo. Het is volgens haar ook moeilijk om de geschiedenis te achterhalen. “Misschien heeft iemand het kaartje gevonden bij een verhuizing of een overlijden en het opnieuw gepost in een van onze rode brievenbussen. Dat is een mogelijkheid en niet ongewoon, maar het is gissen”, vertelt de woordvoerder.