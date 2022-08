Rusland en China houden samen militaire oefeningen: “Ze hebben één groot gedeeld belang”

Ondanks zware verliezen in Oekraïne zal Rusland eind deze maand militaire oefeningen houden in Siberië. Ook China zal troepen sturen. Is het spierballengerol met de grote broer een duidelijk signaal aan het Westen?

Tienduizenden Russische soldaten sneuvelden al in Oekraïne. De materiële schade die het Russische leger heeft geleden sinds het begin van de invasie is enorm. En toch zal Rusland van 30 augustus tot 5 september militaire manoeuvres houden in het oosten van het land. Poetin wil het imago van zijn oorlogsapparaat oppoetsen. “Hij wil tonen dat zijn leger dit aankan ondanks de oorlogsinspanning”, zegt defensiespecialist Sven Biscop (UGent/Egmont Instituut). Logischer was natuurlijk geweest om de oefeningen af te gelasten want de oorlog in Oekraïne verloopt allesbehalve vlot.

Russisch President Poetin groette in 2018 een Chinese soldaat — © AP

Op het gastenlijstje staat naast enkele kleinere landen ook China. Peking bevestigde vandaag dat het soldaten naar Siberië zal sturen om deel te nemen aan de ‘war games’. In 2018 deden ze dat al voor het eerst. Sindsdien hebben beide landen nog gezamenlijke manoeuvres gehouden met tienduizenden soldaten in het Chinese binnenland. Volgens Biscop is de Chinese deelname in de eerste plaats een voortzetting van de huidige relatie. “Niet deelnemen zou het signaal geven dat ze afstand nemen van Rusland en zo’n boodschap willen ze niet geven.”

In een speech dinsdag hekelde Russisch president Poetin het Amerikaanse optreden in Oekraïne en Taiwan. Hij vindt dat de VS conflicten veroorzaken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en zou graag de relaties aanhalen met partners in die continenten, en in het bijzonder met China. “Poetin pleit al jaren voor een Euraziatisch blok, maar daar zit niemand in Azië op te wachten”, zegt Biscop. Ook Peking lijkt zijn houding niet te wijzigen. “Ze laten de Russen niet vallen, maar gaan ze ook niet steunen. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat China wapens naar het Oekraïense front zou sturen. Het heeft daarbij weinig te winnen. Rusland heeft China nodig. Omgekeerd is dat veel minder.”

Gezamenlijke ‘vijand’

Na de Russische inval hoopten Westerse diplomaten dat China zou gaan bemiddelen. Alleen de Chinese president Xi Jinping zou Poetin tot kalmte kunnen aanmanen. Maar Peking houdt zich op de vlakte en daar lijkt geen verandering in te komen. “Rusland en China hebben één groot gedeeld belang”, zegt Biscop. “Ze constateren allebei een wereldorde die door de VS wordt gedomineerd en ondersteunen elkaar om tegen die dominantie in te gaan. Maar China zal zijn relaties met de VS, en ons, niet laten bepalen door Moskou.”

