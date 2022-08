Inwoners krijgen stem in renovatie speelpleintje Vroenhoven

Het gemeentebestuur van Riemst wil het drukbezochte speelpleintje ‘De Kommik’ in Vroenhoven renoveren. In het kader van het participatiebeleid houdt de jeugddienst daarover thans een bevraging naar de wensen van de inwoners en vooral de kinderen van het grensdorp.

Het speelpleintje in de nieuwe verkaveling ‘De Kommik’ - in de schaduw van de Sint-Petrus en Pauluskerk in Vroenhoven - wordt binnenkort gerenoveerd. “Het grote combinatietoestel is dringend aan vervanging toe. Dat bleek onder meer ook uit de buurtanalyse die vorig jaar werd uitgevoerd door Saamo Limburg” aldus schepen van jeugd Peter Neven (cd&v). “Het is één van de uitdagingen waar we voor staan om een zorgzame buurt uit te bouwen.”

Riemst heeft van Vlaanderen recent een cheque van 100.000 euro ontvangen om acties op te zetten ter verbetering van de sociale cohesie, om te zorgen voor betere ontmoetingsmogelijkheden en om te ijveren voor een betere hulp- en dienstverlening in een gezonde, leefbare omgeving. “Los daarvan hebben we zelf een budget voorzien om de speelpleintjes - waar nodig - aan te pakken. Hoeveel daarvan gebruikt zal worden in Vroenhoven, hangt af van de lokale wensen. Op dit ogenblik is de gemeentelijke jeugddienst een enquête gestart naar die wensen. Wat willen de inwoners en wat willen vooral de kinderen die gebruik maken van het speelpleintje? Een klimtoestel, glijbaan, slinger- of zwiermolen... of wil men ook mogelijkheden om te rusten en te chillen. We kijken ernaar uit” besluit de schepen.

De bevraging is te vinden op www. riem.st/speelpleinvroenhoven. Zo snel mogelijk reageren, is de boodschap.

