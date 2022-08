Voor 13.000 euro achterstallige verkeersbelasting geïnd bij controle in Tongeren

Een autohandelaar die zonder aangemelde commerciële nummerplaat rondreed, kreeg een proces-verbaal van de belastingsdienst. Verder werden er nog heel wat verkeersinbreuken vastgesteld.

Van een vrachtwagen was de keuring een dikke maand vervallen. Een auto had al een jaar geen keuring meer. Nog zeven voertuigen hadden een keuring die minder dan een jaar vervallen was. Een bestuurder wiens verzekeringspolis geschrapt was wegens niet-betaling moest zijn voertuig achterlaten. Twee transporten van gevaarlijke stoffen (ADR) werden geverbaliseerd wegens onvoldoende ladingzekering. Een ander gevaarlijk transport werd dan weer geverbaliseerd omdat de nodige documenten voor het transport ontbraken.

Een vrachtwagenbestuurder kreeg een boete omdat hij zijn lading niet vastgezet had. De grote kraan stond slechts met een ketting vast op de aanhangwagen.

Een auto werd aan de kant gezet omdat de bestuurder drie personen vervoerde terwijl er maar twee passagiers mogen zijn. Twee van de drie passagiers bleken kinderen die niet in een kinderstoeltje zaten. Een van de kinderen zat op de grond tussen de benen van de oudere derde passagier.

Een vrachtwagenbestuurder reed met een onaangepaste snelheid op de controlepost af. Hierbij reed hij over verschillende kegels. Hij werd geïntercepteerd en hieruit bleek dat de man, volgens zijn rijbewijs, een bril moest dragen. Die droeg hij niet en er werd een proces-verbaal opgesteld.