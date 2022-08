Jonathan Sacoor heeft ondanks twijfelachtige Kevin Borlée vertrouwen voor 4x400m: “Zelfs zonder Kevin kunnen we goud pakken”

De Belgian Tornados lopen vrijdag de kwalificaties van de 4x400 meter op het EK atletiek in München. In de reeksen, en mogelijk ook in de finale, zal het zonder de geblesseerde Kevin Borlée moeten. “Maar ik denk dat we ook zonder hem goud kunnen pakken”, zegt Jonathan Sacoor woensdag. Broer Jonathan denkt dan weer openlijk aan een afscheid: “Ik denk enorm veel na over stoppen.”

Het is niet het jaar van Jonathan Sacoor, maar vorige week liep hij in Ninove wel een seizoensbeste van 46.36. “Daar heb ik een beetje vertrouwen kunnen tanken”, zegt hij. “De topvorm is zeker nog niet aanwezig, maar het deed deugd om een wedstrijd te lopen met het gevoel dat ik erop verder kan bouwen. Vooral de laatste rechte lijn was goed, en daar had ik na mijn coronabesmetting de meeste moeite mee. Dat is hoopgevend.”

In april sprak Sacoor nog van individueel goud in München. Uiteindelijk wist hij zich niet eens te plaatsen. “Zo werkt sport. Als je niet bij de snelste drie Belgen bent, ga je niet mee”, klinkt het nu. “Dat Alexander Doom mij op het BK uit de selectie liep, deed wel pijn, daar moet ik eerlijk in zijn. Maar Alexander verdient het om hier individueel te lopen en ik wil hem feliciteren. Het kan niet altijd aan mij zijn om in de spotlights te staan. Soms moet het eens slecht gaan om te beseffen hoe graag je het goed wil doen.”

De Belgian Tornados kregen dinsdag een stevige tik met de hamstringblessure van Kevin Borlée. “Het is heel pijnlijk, maar de blessure is niet héél erg”, weet Sacoor. “Het gaat pas op de dag van de finale (zaterdag, red.) duidelijk worden of hij kan lopen. Ik denk alvast dat we zelfs zonder hem goud kunnen pakken. Julien Watrin en Dylan Borlée zijn in topvorm. Ik verwacht wel dat ik zal lopen. Ik stel mij alvast beschikbaar voor het team en als ik mijn kans krijg, hoop ik te laten zien dat de aflossing altijd iets meer naar boven kan brengen.”

Jonathan Borlée: “Ik hoopte op een klein mirakel om het EK te halen”

Nu zijn broer Kevin geblesseerd is, wordt de kans nog groter dat Jonathan Borlée vrijdag in actie komt tijdens de reeksen van de 4x400 meter. De nationale recordhouder op de 400 meter houdt zijn carrière na het EK mogelijks voor bekeken. “Ik denk enorm veel na over stoppen”, zei hij woensdag.

Op de meeting in Luik eind juni scheurde Jonathan Borlée zijn hamstring. Het WK was gaan vliegen, maar hij bleef zich inzetten op het EK. “Twee dagen later stond ik in de fitness voor krachttraining”, zegt hij. “Opgeven staat niet in mijn woordenboek. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik hoopte op een klein mirakel om het EK nog te halen.” En zo geschiedde.

Jonathan Borlée vermoedt geen twee keer in actie te komen in München. “In de reeksen denk ik wel dat ik zal lopen, want Julien Watrin loopt vrijdagavond waarschijnlijk de finale van de horden”, zegt hij. “Ik ben er klaar voor. In de finale beschouw ik mezelf eerder als reserve dan als basisloper. Maar zelfs zonder te lopen kan ik de ploeg helpen met mijn ervaring.”

Kevin Borleé geraakt door een hamstringblessure niet fit voor de reeksen op vrijdag. Mogelijks haalt hij zaterdag nog de finale. “Het was vreselijk om te zien”, zegt broer Jonathan over het moment van de blessure. “Ik haat dat soort situaties waarbij ik lijdzaam zit toe te kijken vanuit de tribune. Op voorhand had ik al enorm veel stress, niet voor een blessure, maar gewoon omdat ik weet hoe zwaar de 400 meter is. Kevin doet er alles aan om de finale van de 4x400m nog te halen. We zullen zien.”

Of we Jonathan Borlée de komende jaren nog op de piste zien, lijkt onzeker. “Ik denk er enorm veel over na. Stoppen zou alvast de makkelijkste optie zijn vergeleken met nog een jaar alle opofferingen maken zonder te weten of het iets oplevert”, klinkt het. “Anderzijds wil ik vooral geen spijt hebben en als ik denk dat ik samen met mijn broers nog iets mooi kan realiseren, doe ik door. In januari van dit jaar had ik nog een vorm waarvan ik dacht ik dat ze nooit meer zou hebben, maar daarna kwamen er weer blessures.”