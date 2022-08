Regering hakt knoop door: vanaf 2023 technische controle voor motoren, maar niet voor iedereen

Motorfietsen zullen niet om het jaar of om de paar jaar naar de technische controle moeten. Daar was jaren discussie over, maar de Vlaamse regering heeft de knoop doorgehakt. Vanaf 1 januari 2023 zullen motorfietsen wel gekeurd moeten worden bij verkoop of na een ongeval.

Als auto’s elk jaar of om de paar jaar naar de technische controle moeten, waarom motorfietsen dan niet? Daar is jaren discussie over geweest. Federaal en in Vlaanderen. En het zorgde voor veel onrust bij motorfreaks. Maar nu is de knoop definitief doorgehakt en is de nieuwe regelgeving gepubliceerd.

De periodieke technische keuring voor motoren (meer dan 125 cc of meer dan 11 kilowatt voor elektrische of hybride motorfietsen) komt er niet.

Motoren die tweedehands verkocht worden of waar een ongeval mee gebeurd is, zullen wel gekeurd moeten worden voor ze opnieuw in het verkeer worden gebracht.

Verkeersveiligheid en milieu- en consumentenbescherming

“Verwacht wordt dat jaarlijks ongeveer 30.000 keuringen voor verkoop en ongeveer 200 keuringen na een ongeval zullen gebeuren. De keuring zal plaatsvinden in een aantal keuringscentra verspreid over heel Vlaanderen. De erkende keuringsinstellingen zullen in de komende maanden de nodige investeringen en opleidingen voor het personeel voorzien”, zegt Goca dat de autokeuring in ons land organiseert en coördineert.

Het accent van de motorfietsenkeuring zal liggen op de verkeersveiligheid en de milieu- en consumentenbescherming. Er zijn 9 technische domeinen waarop een motorfiets zal gecontroleerd worden, waaronder de remmen, stuurinrichting, vizier en lichten.

Het tarief voor de motorfietsenkeuring zal 48,10 euro bedragen.

Motoren van de politie of defensie vallen buiten de nieuwe regelgeving.