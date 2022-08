Toen Tim Boury op zoek ging naar een nieuwe woning, viel de koelkast meteen in de smaak. De grote inloopfrigo was een meevaller voor de chef van restaurant Boury uit Roeselare. Er is plaats voor véél frisdrank, kaas, vlees, groenten en zelfbereid lekkers. Er is zelfs nog een plek vrij om de wijnglazen koel te zetten.