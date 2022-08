Binnenkijken bij Bart en Elfi in Lombok: “Zin om tijdens het werk even te surfen? Geen probleem hier”

Met zo’n 50.000 per jaar zijn ze: Vlamingen die emigreren richting andere oorden. Ze trekken naar plekken die ons, de honkvaste rest van de bevolking, doen dromen van vakantie. Na een wereldreis waarin hij van alle culturen wat mocht proeven, besloot Bart om zijn kamp op te zetten in Lombok. Acht jaar later hebben hij en zijn vriendin Elfi daar nog steeds geen spijt van, hoewel het zeker een uitdagend avontuur blijft.