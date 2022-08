Hoe een Vlaams-nationalistische manifestatie als de IJzerwake radicaliseerde tot een neonazi-treffen

Vanuit het traditionele radicaal-flamingantisme de brug slaan naar jonge mensen. Dat was het doel van deze editie van de IJzerwake eind augustus. Maar uiteindelijk bleek dat ook een brug naar het neonazisme, en werd een omstreden muziekfestival aan de vooravond van het event verboden. Een van de architecten achter die radicalisering is voormalig Vlaams Belang-parlementslid Rob Verreycken, met diens bondgenoot en veroordeeld terrorist Tomas Boutens in de hoofdrol.