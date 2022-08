Joe Jonas (33) maakt reclame voor fillers en botox, hoe denkt de Vlaamse man daarover?

Muzikant Joe Jonas (33) laat zich regelmatig inspuiten om lijntjes in zijn gezicht te vervagen. — © Invision for STAAR Surgical Company

Beautystandaarden veranderen voortdurend. Nu, in tijden van body positivity, kan eigenlijk alles. Dik of dun, strak of slap, met rimpels of zonder. “Doe je ding”, luidt het devies. En daar horen ook plastische chirurgie, botox en fillers bij. Bij vrouwen zijn die al goed ingeburgerd, maar hoe denkt de Vlaamse man daarover? Muzikant Joe Jonas ziet er al vast geen probleem in en promoot zonder gêne injectables.