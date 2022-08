Attenborough filmt nieuwe natuurserie voor BBC

Opgeven staat niet in het woordenboek van David Attenborough. De beroemde Britse televisiebioloog is 96 jaar geworden, maar is alweer begonnen aan een nieuwe natuurserie voor de BBC.

Deze keer hoeft hij daarvoor niet naar het andere eind van de wereld. Hij wil immers het publiek kennis laten maken met de rijke en vaak verborgen flora en fauna op diverse eilanden van Groot-Brittannië en Ierland. Wild isles bestaat uit vijf afleveringen waarin verschillende leefomgevingen centraal staan, waaronder het leven in bossen en zoetwater. “De plekken waar we filmen herbergen niet alleen verbluffende landschappen, ik tref er ook bijzondere dierenverhalen aan die kunnen wedijveren met het spektakel dat ik de voorbije decennia op mijn wereldreizen zag”, vertelt hij. De BBC, waar David Attenborough al jaren kind aan huis is, zal Wild isles in het voorjaar van 2023 uitzenden.