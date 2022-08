Uitbergen

Jacques Haentjens (66), de man die afgelopen weekend ten val kwam met zijn elektrische fiets in Uitbergen, is aan zijn verwondingen overleden. Jacques was de voorzitter van Bond van Oud-strijders in de deelgemeente van Berlare. De omstandigheden van het ongeval maken nog deel uit van een onderzoek van het parket van Oost-Vlaanderen.