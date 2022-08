624 vastgestelde besmettingen met apenpokken in ons land

Van de vastgestelde besmettingen in België gaat het om 336 gevallen in Vlaanderen (54 procent), 223 in Brussel (36 procent) en 65 in Wallonië (10 procent). Negenentwintig personen werden al gehospitaliseerd, maar niemand van hen kwam op een afdeling intensieve zorg terecht. Er zijn in ons land geen sterfgevallen gemeld.

Zo goed als alle patiënten (96 procent) vertoonden huidletsels. Ongeveer 66 procent had ook algemene symptomen zoals koorts en onwel zijn. Vierendertig procent had opgezwollen lymfeklieren.

Wereldwijd zijn al meer dan 35.000 gevallen gemeld uit 92 verschillende landen en gebieden, en twaalf overlijdens. Dat heeft directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezegd op een persconferentie in Genève.

Vorige week werden bijna 7.500 gevallen gemeld. Dat is een vijfde meer dan een week eerder, toen er ook al een stijging met een vijfde was ten opzichte van de week ervoor.

Bijna alle gevallen worden vastgesteld in Europa en (Noord- en Zuid-)Amerika, bij mannen die seks hebben met mannen. Dat toont nog eens de noodzaak voor alle landen om zich met diensten en informatie specifiek te richten op die gemeenschappen, aldus de WHO.