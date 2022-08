Let op voor ‘zomerijs’: wegen kunnen gevaarlijk glad zijn door regenbui na lange periode van droogte

Wanneer het in de winter sneeuwt of hard vriest, weten we dat we voorzichtig moeten zijn op de weg. Waar we veel minder rekening mee houden, is met ‘zomerijs’. Ook na een regenbui na een lange periode van droogte kan het gevaarlijk glad zijn op de weg.

‘Zomerijs’ bestaat niet echt. Het is eigenlijk gewoon een term die aangeeft dat het ’s zomers even gevaarlijk en glad kan zijn als in de winter, wanneer het vriest of sneeuwt.

Wanneer het lang warm en droog geweest is - zoals nu - en het gaat regenen, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan op de weg. Wie dan plots moet remmen, zal vaak voelen dat de banden minder grip hebben op de weg en dat de wagen begint te slippen.

Benoit Godart, woordvoerder van VIAS, zegt dat de oorzaak vuil is dat op de weg blijft liggen. “Dat kan bandenrubber zijn, roet dat uit de uitlaten komt, soms wat olie, stof… Als het dan gaat regenen, wordt er een soort van film op de weg gelegd die erg glad kan zijn.”

Het grote probleem is dat je dat ‘zomerijs’ niet ziet. “Het is dan ook absoluut noodzakelijk om je snelheid te verminderen, de remafstanden te respecteren of beter nog te verlengen. Wees ook extra alert aan risicoplaatsen. Dat is onder meer in de omgeving van verkeerslichten waar auto’s moeten wachten en waar dus meer risico is dat er allerlei vuil op de weg blijft liggen.”