Dubbelslag Magnus Sheffield: ritwinst en ook de nieuwe leider in Ronde van Denemarken

De jonge Amerikaan Magnus Sheffield (20) was de beste in de tweede rit van de Ronde van Denemarken. Hij haalde het in een tijdrit van twaalf kilometer voor Mattias Skjelmose Jensen en Christophe Laporte.

De Ineos-ploegmaat van de heroptredende Egan Bernal was aan de finish drie seconden sneller dan thuisrijder Skjelmose Jensen. De winnaar van de Brabantse Pijl legde de twaalf kilometer af aan een gemiddelde snelheid van 53 kilometer per uur. Hij neemt ook de leiderstrui over van de Nederlander Olav Kooij. Opvallend: net als Kooij is ook Sheffield slechts twintig jaar oud. Jasper Stuyven was beste landgenoot op een achtste plaats. Daarmee behoudt hij zijn kansen op een goed klassement gaaf. In de derde etappe, met aankomst in Herning, staan immers een aantal grindstroken op het programma en ook de twee resterende etappes zijn behoorlijk pittig.