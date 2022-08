Noël Vanstraelen en David Ilsen kregen een jaar geleden toestemming om twee Indische eendjes in te zetten om slakken te bestrijden. — © Serge Minten

Hasselt

Grote problemen in de Volkstuintjes van de Banneuxwijk in Hasselt. Daar kregen Noël Vanstraelen en zijn kompaan David Ilsen, die er tuintje 5 en 6 verzorgen, een jaar geleden toestemming om twee Indische eendjes in te zetten om slakken te bestrijden. Met succes. Toch moeten Spik en Span er nu weg.