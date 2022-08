Kampenaar pikt minderjarige aan bushokje op en vergrijpt zich aan haar

“Op 23 augustus vorig jaar begon de grootste nachtmerrie die elke vrouw maar kan meemaken”, sprak advocate Louisa Van Looy namens het slachtoffer. “Zelf kon ze niet hier zijn omdat de confrontatie te zwaar is. Wel heeft ze een brief geschreven waarin ze het heeft dat hij haar gelukkig leven heeft afgenomen.” Op de bewuste dag kreeg het 15-jarig meisje ruzie met haar moeder na een dagje uit in Hasselt. Daarop besloot ze zonder haar moeder en met de bus verder te gaan om een vriend in Leopoldsburg te bezoeken. Toen deze niet thuis was, nam ze plaats in een bushokje langs de Kamperbaan in Leopoldsburg. Niet veel later stopte de verdachte met zijn wagen en bood haar een lift naar huis in Noord-Limburg aan.

Gevlucht

Zover kwam het echter niet. Hij nam haar mee naar zijn appartement en zou zich aan haar vergrepen hebben. Eerste douchte hij zich nog en daarna dronken ze nog een glas waarin niet alleen fruitsap bleek te zitten, maar ook ghb en alcohol. Het meisje wist uiteindelijk door een oplettendheid van de man te ontkomen en te vluchten naar een café. Toch gaf hij het niet op. De man sprong uit zijn raam en zette de achtervolging in. In het café kwam het tot een confrontatie en kwam de politie erbij die hem meteen arresteerde. Sindsdien verblijft hij achter de tralies. “Wij zijn blij met haar geloofwaardige verklaring en details die het slachtoffer gegeven heeft”, zei de procureur. Bij haar thuis nam hij haar vast bij de hals en nam als het ware de controle over haar over.” Het openbaar ministerie hekelde het ‘romantische’ verhaal van de verdachte. “Zij zou voorgesteld hebben om bij te blijven slapen? Zij was het die vroeg om seks te hebben. Hoe verliep de communicatie dan tussen jullie. Hier in de rechtbank heeft u een tolk Arabisch nodig. De betichte was iemand die heel goed wist wat hij ging doen. Als het meisje niet zou geweten had waar ze woonde, zoals hij beweert, had hij haar toch in het centrum van haar gemeente kunnen afzetten. Bovendien stuurde ze berichten dat ze werd meegenomen. Ik vorder vijf jaar cel en ontzetting uit de rechten voor vijf jaar.”

“Woord tegen woord”

Advocaat Nick Meyers nam het op voor de verdachte. “Mijn cliënt verstaat wel degelijk Nederlands. Alleen heeft hij een tolk nodig omdat hij anders vreest nuances te missen. Hij betwist de verkrachting, maar niet de aanranding van een minderjarige (voor het hebben van seks met iemand jonger dan 16 jaar). De feiten zijn moreel verwerpelijk.” Toch stelde de raadsman zich enkele vragen bij de schuld van de dertiger. “Waarom geeft mijn cliënt haar een oplader voor haar gsm? Dan weet hij toch dat de kans erin zit dat ze hulp zal zoeken als dat nodig is? Bovendien kon ze elk moment vertrekken. De sleutel stak al die tijd op de deur. Ook heeft hij haar onbewaakt achtergelaten toen hij ging douchen. De verdachte is enkel maar uit het raam gesprongen omdat zij de deur achter haar gesloten had. Ik vraag de vrijspraak voor de verkrachting. Woord tegen woord. Een aantal zaken stroken niet met de werkelijkheid. Dat hij seks met een minderjarige had met toestemming werpt een schaamtegevoel bij hem op. Ik vraag u om hem een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen.” Vonnis op 2 september.