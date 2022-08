Davy Roef verlengt contract bij AA Gent tot juni 2025: “Uit eerste voorstel sprak meteen veel respect”

Davy Roef begon dit seizoen aan het laatste jaar van zijn nog lopend contract maar de voorbije weken onderhandelde het Gentse bestuur in alle stilte met hun doelman: “De onderhandelingen hebben niet zo lang geduurd, het werd al snel duidelijk dat de club echt met me verder wilde”, aldus Roef die uiteindelijk een nieuw contract tot 2025 ondertekende. “Uit het eerste voorstel sprak al meteen veel respect. Het toont het vertrouwen dat AA Gent in mij heeft. Daar was ik natuurlijk heel tevreden mee.”

Met zijn nieuwe overeenkomst krijgt Roef ook meteen meer toekomstzekerheid: “Enkele maanden geleden had ik nog anderhalf jaar contract en als je dan niet speelt, geeft dat toch wat onzekerheid. Dit nieuwe contract geeft me meer zekerheid en dat is altijd wel fijn. Al zal ik nu zeker niet op mijn lauweren rusten en alles geven voor het team en de club en haar fans!”

“Dit is zonder meer een beloning nadat ik hard bleef werken gedurende die maanden toen ik nauwelijks tot niet speelde. Ik ben me blijven inzetten voor de club zodat ik ook effectief klaar stond wanneer de club me nodig had”, verwijst Roef naar de machtsoverdracht toen hij Sinan Bolat, die kampte met transferitis, op bezoek bij Club Brugge verving. “Dit is zonder twijfel ook een mooie blijk van vertrouwen vanuit de club. De voorbije maanden heb ik wellicht toch bewezen wat ik in mijn mars heb.”

“Ik zal nooit op tafel kloppen”

Met zijn nieuw contract op zak, hoopt Roef alvast zijn vormcurve nog verder op te krikken: “Deze contractverlenging kan me hopelijk op het veld ook een extra boost bezorgen. Natuurlijk probeer ik me altijd 100% te geven maar misschien kan dit nog enkele percentjes extra opleveren”, aldus de ex-doelman van onder andere Anderlecht, Deportivo en Waasland-Beveren.

Toch blijft Roef ondanks die nieuwe overeenkomst zichzelf trouw: “Ik was nooit de grote leider in de kleedkamer en misschien geeft dit nieuwe contract me iets meer mandaat maar ik zal nooit op de tafel kloppen. Al zal de buitenwereld me nu misschien iets anders bekijken. Als 28-jarige zal ik ook niet meer snel veranderen (lacht), ook al geeft dit contract me toch wat extra zekerheid.”