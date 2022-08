In Lindelhoeven op de Noord-Zuidverbinding is woensdagnamiddag rond 14.15 uur een auto over de kop geslagen. De auto begon te slingeren. De 26-jarige bestuurster raakte niet gewond. Door het ongeval werd de Noord-Zuidverbinding richting Hasselt deels afgesloten. De brandweer kwam het wegdek reinigen.

maw