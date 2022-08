Politie Maasland heeft woensdagmorgen rond 3 uur een brandend kampvuur laten doven in het Wouterbos in Maaseik. Door de droogte is vuurtje stoken onverantwoord en bovendien verboden. De brandweer kwam het kampvuur blussen. Er waren ook klachten over nachtlawaai. De politie heeft een pv opgesteld. maw