Ex-vriend van Kathleen Aerts doet mee aan ‘Blind getrouwd’

In ‘Blind getrouwd’ wordt er weer gezocht naar een goede match. Dat geldt ook voor Joren Dumont (36), die in het verleden al een bekende vriendin had.

In 2007 was hij enkele maanden samen met de toenmalige blonde van K3, Kathleen Aerts. Zij was toen 29 jaar, hij 22. Ze leerden elkaar kennen met dank aan zanger Christoff, die hen aan elkaar heeft voorgesteld tijdens de opnames van Tien om te zien. En het was meteen flink raak. “Joren is de man met wie ik oud wil worden”, zei Aerts toen. Dat is niet gebeurd. Kathleen is intussen al twaalf jaar getrouwd met haar Steven.

© VTM

Joren waagt nu dan weer zijn kans bij Blind getrouwd, waar hij 2,5 jaar na zijn vorige relatie weer op zoek gaat naar de liefde.