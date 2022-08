Door hun partij als paria’s behandeld en door de kiezer vernederd: bijna alle Republikeinen die stemden voor afzetting van Trump vallen af

Vrolijk keek Liz Cheney niet na haar zware nederlaag. Maar de Republikeinse klonk strijdvaardig. Trump uit het Witte Huis houden is haar enige doel. — © AFP

En toen waren ze nog met twee. Slecht twee van de tien Republikeinen die voor het afzetten van Donald Trump stemden, mogen nog dromen van een voortzetting van hun carrière in het Congres. Met de laatste die wegviel, Liz Cheney, verdwijnt een boegbeeld van de Republikeinse partij, telg van een familie met een conservatieve stamboom. “Ik zal er alles aan doen om te verhinderen dat Donald Trump weer in het Witte Huis geraakt,” zweerde de politica. Haar vernederend verlies zegt vooral veel over de blijvend impact van Trump en de radicale koers van veel conservatieve kiezers.