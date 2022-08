Chris Froome tempert verwachtingen voor Vuelta: “Hard getroffen door covid-besmetting”

Chris Froome won de Vuelta twee keer (2011 en 2017), maar haalt dit keer zelfs niet de ruime lijst met favorieten voor het klassement. De 37-jarige Keniaanse Brit is nooit echt hersteld van zijn zware val in de Dauphiné van 2019, al toonde hij dit jaar in de Tour-etappe naar L’Alpe d’Huez opnieuw vlagen van zijn klasse. Een covid-besmetting maakt hem ook pessimistisch over zijn kansen in de Vuelta.

“De Tour de France ging héél goed voor ons, ook voor mij”, ging de viervoudige Tour-winnaar van start op zijn persconferentie. “Ik geraakte echt in vorm, zeker in de tweede week. Dan is het spijtig dat ik zoals zo veel renners een coronabesmetting opliep en naar huis moest.” Covid hakte er blijkbaar stevig in bij de renner van Israel - Premier Tech. “De ziekte heeft mij hard getroffen. Ik ben tien dagen symptomatisch geweest en nadien had ik echt moeite om hard te kunnen trainen. Ik heb het advies van mijn medisch team gevolgd: niet forceren. Er hebben in het verleden veel renners de fout gemaakt om te snel te herbeginnen, dat heb ik niet gedaan. Maar daardoor heb ik wel een groot deel van mijn voorbereiding op de Vuelta moeten skippen. De voorbije tien dagen heb ik goed kunnen trainen. Maar ik ben een beetje onzeker over mijn vorm. Ik hoop de eerste week te overleven en in de race kunnen groeien. Ik hoop beter te zijn wanneer we in het hart van de Vuelta komen in de tweede week.”

Froome mikt niet op een goed klassement, Michael Woods is de kopman, maar wil graag zijn hand uitsteken naar een ritzege. “De grote bergritten heb ik aangestipt. Hopelijk kan ik mij daar tonen in de kop van de koers. Veel zal afhangen van mijn benen de eerste dagen. Als die goed zijn, zal ik proberen om later in de race een etappe te winnen.”

Israel - Premier Tech staat er niet goed voor in de race om het WorldTour-statuut, maar daar maakt Froome zich geen zorgen over. “Iedereen is zich bewust van de situatie, maar bezorgd? Neen. Het zal ook niets aan onze koerstactiek veranderen. We willen gewoon races winnen. Lukt dat, dan pak je automatisch punten.”

“Niemand twijfelt eraan dat Remco het niveau heeft om mee te strijden”

Chris Froome sprak op het einde van zijn persconferentie ook nog even over Remco Evenepoel. “Remco heeft laten zien dat hij het niveau heeft om mee te doen voor de eindzege. Daar twijfelt niemand aan. Maar hij heeft zich nog nooit bewezen in een koers van drie weken. Dat is de echte uitdaging voor hem. Je moet niet één etappe goed zijn en tijd winnen. Je moet de pieken en de dalen kunnen managen. Je moet er ook staan op de slechte dagen. Wie dat het beste kan, zal deze Vuelta winnen. De deelnemerslijst is extreem sterk. Er zijn veel ervaren klassementsmannen. Ik kijk er naar uit.”

Michael Woods gaat voor klassement

De kopman van Israel - Premier Tech is dus Michael Woods. De 35-jarige Canadees kwam echter nooit verder dan een zevende plaats in het eindklassement in 2017. “Maar ik won wel twee ritten (2018 en 2020, nvdr.) en die twee etappes waren in het Baskenland, waar we in de eerste week een aantal bergritten krijgen. De wegen in Noord-Spanje liggen mij. Ik kijk specifiek uit naar de negende etappe, met de loodzware slotklim richting Les Praeres. Nava. Vier kilometer héél steil omhoog. Dat ligt mij. Ik ben mentaal fris uit de Tour gekomen en ik heb ambities voor het klassement. Omdat de Vuelta met beter ligt dan de Tour. Hier zijn de hellingen korter en steiler. Ook al verlies ik tijd in de ploegentijdrit en in de individuele tijdrit, dan kan ik nog altijd tijd goedmaken op die steile klimmetjes.”