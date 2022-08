Helft van bestuurders geflitst aan wegenwerken op N79 in Borgloon

De politie heeft woensdag een snelheidscontrole gedaan op de Sint-Truidersteenweg (N79) in Borgloon. Sinds dinsdag zijn daar immers wegenwerken bezig, waardoor er eenrichtingsverkeer is richting Sint-Truiden en het verkeer richting Tongeren wordt omgeleid via Borgloon, Kerniel, Jesseren en Haren. Bij de snelheidscontrole bleek liefst de helft van de voertuigen sneller te rijden dan de toegelaten 50 km/uur. Van de 270 passanten werden 134 geflitst. De politie zal vanaf nu dagelijks controles doen, ook op de omleidingsweg richting Tongeren. siol