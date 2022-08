Nairo Quintana wordt uit de Touruitslag geschrapt na gebruik van verboden pijnstiller

De uitslagen van Nairo Quintana in de Tour de France 2022 worden geschrapt. De Colombiaanse ploegmaat van Lanakenaar Amaury Capiot werd zesde in de Tour maar wordt nu gediskwalificeerd omdat bij bloedtests tijdens de Ronde van Frankrijk sporen van tramadol zijn aangetroffen. Het gebruik van die pijnstiller in competitie is sinds 2019 verboden door de UCI. Quintana, die gisteren nog zijn contract bij Arkéa-Samsic verlengde, wordt wel niet geschorst.

De 32-jarige Quintana testte tijdens de Tour tweemaal positief (8 en 13 juli) op Tramadol. “In overeenstemming met het medisch reglement van de UCI wordt de renner gediskwalificeerd voor de Tour de France 2022. Beroep tegen deze beslissing is mogelijk binnen de tien dagen voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS)”, zo klinkt het in een persbericht. Het gebruik van Tramadol is geen inbreuk op het antidopingreglement, maar wel op het medisch reglement. Aangezien Quintana voor het eerst betrapt is op het gebruik van de pijnstiller, mag hij wel verder in actie komen.