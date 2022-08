EK TIJDRIJDEN VROUWEN. Zwitserse Marlen Reusser troeft Nederlandse vrouwen af, Julie Van de Velde knap zevende.

Het parcours van de tijdrit vermeed de binnenstad van de Beierse metropool. Start en finish lagen aan het klooster van Fürstenfeldbruck van waaruit de rensters meteen een kort maar venijnig klimmetje voor de wielen geschoven kregen. Met slechts 29 deelneemsters kregen we een beperkt deelnemersveld maar met Ellen van Dijk en Marlen Reusser stonden er wel twee wereldtoppers aan de start. Alleen was het de vraag in hoeverre Reuser hersteld was van een valpartij tijdens de voorlaatste etappe van de Ronde van Frankrijk, met bijhorende hersenschudding.

De Française Juliette Labous zette de eerste richttijd. Zij legde de 24 kilometer af in 32 minuten. Maar lang zou ze niet in de hot seat plaatsnemen. Riejanne Markus, de tweede Nederlandse aan de start, kneep nog eens meer dan een halve minuut van de toptijd af.

In afwachting van de twee topfavorieten was het ook uitkijken naar de prestatie van Julie Van De Velde. De 29-jarige West-Vlaamse deelde haar tijdrit uitstekend in en klokte op het moment van aankomst de derde tijd, op een minuut van Markus die duidelijk een scherpe tijd had neergezet.

Kanonstart Reusser

En dan kon het wachten op de twee topfavorieten beginnen. Marlen Reusser liet meteen zien dat ze volledig hersteld was van haar hersenschudding en deed aan het eerste tussenpunt bijna een halve minuut sneller dan Markus. Ellen van Dijk? Die moest aan het eerste tussenpunt ook bijna tien seconden toegeven op de Zwitserse sneltrein.

Die kloof kreeg de Nederlandse niet meer gedicht. Van Dijk strandde op vijf seconden van de Zwitserse. En dus kregen we dezelfde winnares als vorig jaar in het Italiaanse Trento.