Clubrecord van 70-jarige Frans Van Roy staat na 55 jaar nog steeds overeind

Of Frans zich nog iets herinnert van die memorabele dag waarop hij het clubrecord verbrak? “Als we op de piste kwamen voor een wedstrijd, liepen we altijd voor het rapste”, vertelt Frans. “Gewoon starten en dan volle bak tot je aan de meet kwam. We liepen toen wel nog op een sintelbaan met spikes waarvan de pinnen drie keer zo lang zijn als vandaag.”

Het huidige Belgische record is slechts 8 seconden sneller dan de tijd die Frans neerzette. Het was dus wel uitzonderlijk. Volgens Frans was er bij Dalo toen een generatie die op een hoog niveau liep. Ook volgens de aanwezige bestuursleden was het inderdaad een van de glorieperiodes uit de clubgeschiedenis van de club, waarbij vooral Fons Brydenbach een van de bekendste lopers was. Frans beweert trouwens dat hij Fons zijn spikes nog heeft leren aandoen. Het woordje doping kende hij toen niet. Volgens Frans was het gewoon keihard trainen en er vol voor gaan.

Goede raad

Sinds de jaren 60 en 70 is er natuurlijk heel wat veranderd. Vandaag verloopt alles in een meer recreatieve sfeer. De algemene gezondheid staat voorop en het is de bedoeling van Dalo om zoveel mogelijk jongeren in beweging te krijgen. De jaarlijkse lenteloop is daar een mooi voorbeeld van. Via een puntensysteem met daaraan verbonden prijzen, probeert Dalo de jongeren ook zo veel mogelijk wedstrijden te laten lopen. Er is dus duidelijk een dynamische bestuursploeg met zowel oog voor alle jongeren als voor prestaties tijdens wedstrijden.

Frans had nog een laatste raad in petto voor de ouders van de jonge atleten. “Blijf altijd achter hen staan en blijf hen vooral stimuleren, ook al komt het binnen de gezinsorganisatie niet altijd zo goed uit”, was het antwoord van Frans. “Als je iets goed kunt, beleef je er alleen maar veel plezier aan en individuele sporten werken bij uitstek aan het karakter en het organisatie- en doorzettingsvermogen van de jongeren. Belangrijke eigenschappen die je een voorsprong bezorgen in onze huidige maatschappij.” En toen werd het glas geheven op dat memorabele record van Frans en werd het tijd om bij te babbelen over vervlogen tijden.