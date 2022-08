Premier League-interesse voor Jan Vertonghen, die nadenkt over toekomst bij Benfica

Jan Vertonghen (35) zit bij Benfica op de bank en denkt – ook met het WK in november – na over zijn toekomst. Er is alvast interesse uit de Premier League en ook enkele Belgische topclubs houden zijn situatie in de gaten.

Een seizoensstart in mineur voor Jan Vertonghen (35). De 139-voudige Rode Duivel, de voorbije twee jaar titularis, zat in alle vier de wedstrijden tot dusver op de bank bij Benfica. De Duitser Roger Schmidt, sinds dit seizoen zijn coach, geeft centraal achterin de voorkeur aan de jonge Braziliaan Morato (21) om naast aanvoerder Otamendi te spelen.

Vorig weekend tegen Casa Pia mocht Vertonghen één minuutje invallen, dat was het voorlopig. Een basisplaats is gezien de 12 op 12 niet in zicht. Ook woensdagavond, in de Champions League-play-offmatch op Dynamo Kiev, valt hij naast de elf.

Het doet hem uiteraard nadenken over zijn toekomst. Hij tekende in 2020 voor drie seizoenen bij de Portugese topclub, waarmee hij tweemaal derde werd in de competitie en de kwartfinales van de Champions League bereikte, en bij voorkeur doet hij zijn laatste contractjaar uit. Maar met nog twee weken mercato te gaan, denkt hij wel na over zijn toekomst. Hij is immers nog altijd ambitieus en er is ook het WK in november. Daaraan beginnen zonder matchritme is niet de bedoeling.

Vanuit de Premier League is er alvast interesse en een terugkeer naar Engeland sluit hij zeker niet uit. Ook bij enkele Belgische topclubs wordt de situatie van de linksvoetige centrale verdediger opgevolgd.