RECEPT. Onze mixologist brouwt een zomers drankje voor Olivia Trappeniers: “Aardbei met een flink zuurtje”

De zomer kan niet drukker zijn voor Olivia Trappeniers. Voor een opkikkertje af en toe drinkt de zangeres een glas cola. Wanneer het feestje mag beginnen, vloeit er hopelijk champagne. In restaurant NIF in Bilzen kiest Olivia voor een zoet en zomers drankje. “Zolang er maar geen kokos inzit.”

“De combinatie van aardbei en de siropen zorgt voor die zoetigheid waar Olivia van houdt, al blijft alles in verhouding met een flink zuurtje”, legt Bram Bogaerts uit. — © Boumediene Belbachir

LEES MEER. Geproefd: bij NIF geeft Roemeense chef verrassende touch aan lokale producten

Mixologist Bram Bogaerts brouwt voor haar een Lips On Ice op basis van aardbei, limoen en mango. “De combinatie van aardbei met de siropen zorgt voor die zoetigheid waar Olivia van houdt, al blijft alles in verhouding met een flink zuurtje”, legt Bram uit. “De mocktail verwijst ook naar haar karakter: ze omschrijft zichzelf als rustig, maar toch ook ongeduldig. Dit drankje wisselt het toegankelijke zoete af met het zure: some life in the party”, knipoogt de mixologist.

Ingrediënten van een Lips On Ice

• 2 à 3 grote, verse aardbeien

• 5 cl limoensap

• 2 cl mangosiroop

• 1 cl suikersiroop

• munttakje en poedersuiker om af te werken

• ijsblokjes of crushed ice

© Boumediene Belbachir

Zelf suikersiroop maken zoals Bram:

• Gebruik evenveel suiker als water en zet op een licht vuurtje. Roer tot de suiker volledig oplost in het water

Zelf mangosiroop maken zoals Bram:

• Gebruik twee keer zoveel suiker als water en zet op een licht vuurtje. Roer tot de suiker volledig oplost in het water. Voeg daarna de stukken mango (zonder schil en pit) aan de siroop toe en laat rusten zodat de mangosiroop op smaak komt. Geen zin om zelf aan de slag te gaan? Je kan eventueel ook Monin Mangosiroop gebruiken

© Boumediene Belbachir

Zo ga je te werk

• Doe de aardbeien in een glas en duw deze goed plat

• Voeg vervolgens de mangosiroop, suikersiroop en het limoensap erbij

• Roer heel goed in het drankje

• Voeg crushed ice toe tot halverwege het glas en roer nog eens voorzichtig om. Als je enkel ijsblokjes hebt, kan je deze ook pletten door ze in een hersluitbaar zakje te doen en vervolgens fijn te slaan met een deegrol of hamer.

• Werk opnieuw af met crushed ice tot bovenaan het glas

• Voeg nog een munttakje toe ter garnering en strooi wat poedersuiker over het geheel