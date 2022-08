Aantal meldingen van agressie tegen VDAB-personeel neemt toe

In 2018 waren er 132 meldingen van agressie. Dat aantal steeg in 2021 naar 208 meldingen. Bijna de helft van de agressie was telefonisch of schriftelijk.

In de eerste helft van 2022 zijn er nu al 83 meldingen geregistreerd. In acht gevallen was een tussenkomst van de politiediensten nodig. Geen van de VDAB-klanten zijn echter geschorst van verdere dienstverlening.

In zijn antwoord laat minister Brouns weten dat de VDAB dit jaar inzet op een betere werking in geval van agressie. Zo werkt men onder meer aan een dadergerichte aanpak waarin de confrontatie met de dader wordt aangegaan, worden er meer alarmbellen geïnstalleerd op agressiegevoelige plaatsen en wordt de interventieploeg intensiever en optimaler getraind.

Een denkpiste is om in grootsteden als Antwerpen en Gent, waar er procentueel meer agressiegevallen voorkomen, zogenaamde ‘dedicated’ teams in te zetten. Dat zijn mensen die specifiek geschoold zijn om de meest problematische situaties te ontmijnen en die weerbaarder zijn tegen agressie. De inspiratie voor die denkpiste komt van het OCMW in Antwerpen, aldus VDAB-woordvoerder Adel Mouchalleh, die wel benadrukt dat er nog geen beslissing is genomen om dergelijke teams te ontplooien.