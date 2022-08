Bilzen

Olivia Trappeniers (25) - nu in de hitlijsten met ‘Elektriciteit’ - zit zes jaar in het vak en heeft daar veel uit geleerd. “Vroeger wilde ik succes en op nummer 1 staan”, zegt ze. “Maar zoveel jaar later, nu ik al enkele dierbaren heb verloren, zijn mijn familie en vrienden belangrijker dan ooit.”