Uitstekende start voor de Belgen: oppermachtige Nafi Thiam en Noor Vidts op medaillekoers na twee onderdelen op EK zevenkamp

Titelverdedigster Nafi Thiam heeft na twee onderdelen de leiding gegrepen in de zevenkamp op het Europees kampioenschap atletiek in het Duitse München. Woensdagmiddag won de olympische en wereldkampioene het hoogspringen door over 1m98 te gaan. Noor Vidts is tweede in de stand.

Thiam was buiten categorie in het hoogspringen, het nummer waarin ze doorgaans excelleert. Op 1m92 ging het een keer mis, maar vervolgens ging de Naamse meteen over 1m95 en 1m98, goed voor een kampioenschapsrecord en 1211 punten. Vervolgens deed Thiam nog twee vergeefse pogingen op 2m01, om het daarna voor bekeken te houden. Haar persoonlijk record bedraagt 2m02.

Indoorwereldkampioene Vidts sprong 1m83 hoog, een centimeter onder haar persoonlijk record en de vierde prestatie van alle deelneemsters. Dat leverde 1016 punten op.

© BELGA

In de stand leidt Thiam met 2285 punten. Vidts volgt met 2097 punten. De Poolse Adrianna Sulek, tweede in het hoogspringen met 1m89, is derde met 2080 punten. De Nederlandse Anouk Vetter, de vicewereldkampioene, bleef steken op 1m71 in het hoogspringen en tuimelde naar de 14e stek met 1936 punten.

Thiam opende woensdag de zevenkamp met 13.34 op de 100 m horden, goed voor 1074 punten en de derde tijd van alle deelneemsters. Vidts lukte 13.21, waarmee ze 1081 punten sprokkelde en op de tweede plaats terechtkwam.

Woensdag staan nog twee disciplines op het programma in de zevenkamp: het kogelstoten en de 200 meter.

Vorige maand veroverde Nafi Thiam in het Amerikaanse Eugene haar tweede wereldtitel in de zevenkamp. Ze twijfelde lange tijd om deel te nemen aan het EK in München, maar bevestigde vorige week uiteindelijk haar deelname. Noor Vidts eindigde op de vijfde plaats in Eugene.

© BELGA