Hondentrainer deelt simpel maar effectief trucje om te achterhalen of hond te gevaarlijk is voor adoptie — © Tiktok

Een video van hondentrainer Gia Savocchi gaat momenteel viraal op Tiktok. Daarin demonstreert ze hoe ze met een simpel trucje kan achterhalen of een hond al dan niet geschikt is voor adoptie. Het enige dat ze nodig heeft: een bakje met hondenvoer en een ‘valse arm’.

Van zodra de hondentrainer het voedsel aan de hond geeft, probeert ze met de ‘arm’ het bakje terug voor haar te winnen. Het verschil in reactie tussen de twee honden in de video kan niet groter zijn. Waar dat de ene rustig blijft onder de situatie, bijt de andere plots in de ‘hand’ van Savocchi. “Dit is een gevaarlijke hond”, concludeert ze. “Als een persoon iets van hem zou afnemen, bestaat de kans dat het dier ernstige verwondingen zal aanrichten.”

De reden voor de test heeft te maken met het leven dat de honden zouden leiden indien ze het asiel verlaten. “Dit soort situaties zal regelmatig voorkomen in hun nieuwe thuis”, aldus Savocchi. “Het is dus belangrijk om te weten hoe een hond zal reageren wanneer een object van hem wordt weggenomen.”

(kmlo)