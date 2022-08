Coronacijfers blijven dalen: nog 87 ziekenhuisopnames per dag

De dalende trend in de coronacijfers zet zich voort. Van 10 tot 16 augustus werden dagelijks gemiddeld 87 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, of een daling met 15 procent. Er liggen nu 1.314 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis, van wie 100 op de afdeling intensieve verzorging. Dat zijn dalingen op weekbasis met respectievelijk 13 en 18 procent, zo blijkt uit de meest recente epidemiologische update van gezondheidsinstituut Sciensano.