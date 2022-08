Fluweel, eco en goud: dit schooljaar is niet alleen je kaftpapier, maar ook je bureaustoel mee met de trends

Sommigen onder ons zijn er vroeg bij en beginnen hun nieuwe uitrusting al aan het einde van het schooljaar bij elkaar te zoeken. Anderen – en daar horen wijzelf ook bij – vertonen eerder uitstelgedrag. 1 september leek erg lang erg veraf, maar nu nadert die dag met rasse schreden en we moeten nog aan onze zoektocht beginnen.

Klinkt herkenbaar? Niet getreurd, wij deden het moeilijke werk in jouw plaats. We speurden de schoolcollecties af en zetten de trends voor dit jaar netjes op een rijtje. Zo hoef jij enkel te bepalen wat wel of niet bij jou past en alles in je (virtuele) winkelmandje te mikken. Kinderspel, toch?

Neutraal

Neutrale kleuren zijn tijdloos, maar dit jaar zien we ze wel erg vaak voorbijkomen. Wit, beige of subtiel goud: deze tinten passen overal bij en bovendien word je ze niet snel beu. Wel zo belangrijk als je een heel jaar op je schriften moet kijken!

Kaftpapier palmboom, Hema, 1,50 euro.

To-dolijstje vogelprint, Dille & Kamille, 3,95 euro.

Tijdschriftenhouder, Sostrene Grene, 4,78 euro.

Fluffy en fluweel

Fluweel is al een hele tijd trending, maar dit jaar verovert de fluffiness ook ons bureau. Van je stoel tot je pennenzak en je agenda: het kan niet zacht en harig genoeg zijn. Heel handig is het wellicht niet, maar het ziet er in ieder geval leuk uit!

Notitieboek gelinieerd fluffy kers, Hema, 5,50 euro.

Pennenzak, Flying Tiger, 4 euro.

Arais bureaustoel, Made.com, 325 euro.

Jungle fever

Diertjes, bloemen, planten. Natuurliefhebbers kunnen dit jaar hun hart ophalen want de back-to-schoolcollecties barsten uit van de jungle-invloeden. Je vindt zowel simpele ontwerpen als tekeningen die niet zouden misstaan in een heuse botanische catalogus.

Bullet journal jungle, Hema, 5,50 euro.

Setje schriften grutto, Dille & Kamille, 3,48 euro.

Potlood, Flying Tiger, 1 euro.

Duurzame touch

Nieuw schooljaar of niet, duurzaamheid is anno 2022 belangrijker dan ooit. Heel wat mensen passen hun levensstijl hier bewust aan aan en kiezen bijvoorbeeld voor een zero waste of vegetarische aanpak. En dat zie je ook terug in de schoolcollecties. Noot: niets nieuws kopen, blijft uiteraard de duurzaamste keuze!

Knikkers met knikkerpotje, Dille & Kamille, 12,95 euro.

Inox drinkfles, Sustainable Family, vanaf 12,95 euro.

Set van 5 herbruikbare bijenwasdoeken, Bol.com, 16,95 euro.