Saudische vrouw krijgt celstraf van 34 jaar omdat ze Twitter gebruikt

Een Saudische vrouw is in eigen land tot een gevangenisstraf van 34 jaar veroordeeld omdat ze een eigen Twitter-account had en omdat ze enkele posts van “dissidenten en activisten” had geretweet.

De 34-jarige Salma al-Shebab studeerde aan de Universiteit van Leeds, maar was in december 2020 voor een vakantie teruggekeerd naar haar thuisland. Na de vakantie zou ze haar echtgenoot en haar twee kinderen meenemen naar het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens haar verblijf in Saudi-Arabië werd ze echter door de lokale ordediensten opgeroepen voor verhoor en uiteindelijk ook gearresteerd omwille van haar tweets. In eerste instantie kreeg ze drie jaar cel opgelegd, maar Al-Shebab ging in beroep tegen de veroordeling. Maar dat verliep niet zoals gewenst. Maandag legde een hof van beroep haar een nog veel zwaardere straf op: 34 jaar cel, gevolgd door 34 jaar reisverbod.

De misdaad van Al-Shebab wordt officieel omschreven als “het gebruik van een website om publieke onrust te veroorzaken en de burgerlijke en nationale veiligheid te destabiliseren”.

Salma al-Shebab had zowel een Instagram- als een Twitter-account. Op Instagram had ze 159 volgers en omschreef ze zichzelf onder meer als mondhygiëniste, medisch pedagoog, promovendus aan de Universiteit van Leeds en moeder van haar zonen Noah en Adam. Op Twitter had ze 2.597 volgers en tussen tweets over Covid burn-outs en foto’s van haar jonge kinderen retweette ze soms posts van Saudische dissidenten die in ballingschap leefden. Zo leek ze onder meer de zaak te steunen van Loujain al-Hathloul, een prominente feministische activiste die eerder gevangenzat en gemarteld geweest zou zijn omdat ze een voorvechter was van het rijbewijs voor vrouwen.

Hoewel wordt aangenomen dat de vrouw ook tegen deze veroordeling nog in beroep kan gaan, wijst deze zaak op de repressieve campagne die kroonprins Mohammed bin Salman voert tegen Twitter-gebruikers. Dat terwijl hij via het Saudische staatsvermogenfonds PIF een groot indirect belang in het Amerikaanse socialemediabedrijf controleert.