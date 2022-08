Geen transfer voor Hans Vanaken, maar extra jaar en beter contract kan wél voor Club Brugge

Club Brugge is stellig wat betreft Hans Vanaken (29): hij mag deze mercato niet weg. De concrete interesse en het bod van West Ham ten spijt.

Bij blauw-zwart beseffen ze wel dat het voor de Rode Duivel een streep door de rekening is dat er zelfs niet over kan worden gepraat, want hij staat meer dan ooit open voor de transfer. Ze willen daarom tegemoetkomen aan hun sterkhouder en maken een verlenging bespreekbaar, waarbij ze hem nog een jaar langer zouden vastleggen – tot 2026 – en aan verbeterde voorwaarden.

Dat gebeurde eerder ook al. In september 2020 werd een bod van dik 15 miljoen euro van West Ham eveneens geweigerd, maar enkele dagen later kreeg Vanaken een nieuw contract. Afwachten hoe de middenvelder er nu op reageert en hoe de gesprekken daarover zullen verlopen.