Motorcrossweekend in Vechmaal start met nachtcross

Vanaf vrijdagavond ronken de motoren twee dagen lang over het crossparcours aan de Heurnestraat in Vechmaal.

Vrijdag 19 augustus organiseren De Moddermannen vanaf 18 uur opnieuw een nachtcross. “Na de vergunningsperikelen in Borgloon moeten we wel uitwijken naar een buurgemeente Heers”, legt organisator Marc De Schepper uit. “We werken met twee reeksen, de superfinale voor de jeugd vindt plaats om 23.10 uur en de superfinale voor de volwassenen is om 1 uur. Dj Bert zorgt tussendoor voor spetterende beats.” Ook op zaterdag 20 en zondag 21 augustus wordt er in Vechmaal (Heurnestraat 50) gecrost. “Op zaterdag zijn er vrije trainingen vanaf 14 uur”, vertelt De Schepper. “Zondag werken we dan vanaf 8 uur het gewone programma af van de Vlaamse Motorcrossers Federatie, met kampioenschapsproeven.” (frmi)